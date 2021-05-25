25.05.2021 (14:30)

На Северном флоте началась контрольная проверка по физической подготовке

На Северном флоте началась проверка состояния физической подготовленности военнослужащих комиссией Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации.

К контрольной проверке привлечены военнослужащие управлений, отделов и служб штаба и командования флота, штаба и управления армии ВВС и ПВО, дивизии ПВО, Беломорской военно-морской базы, военных комиссариатов и пунктов отбора на военную службу по контракту.

Проверяется сила, быстрота и выносливость. В каждой возрастной категории свои нормативы. Упражнения на силу по выбору сдающего включают подтягивание на перекладине, подъем переворотом на перекладине, подъем силой на перекладине (выход на обе руки), сгибание и разгибание рук в упоре лежа, отжимания на брусьях, жим 70-килограммовой штанги от груди лежа, рывок 24-килограммовой гири по длинному и короткому циклу и другие. Упражнения на быстроту также по выбору сдающего состоят из трех элементов: бег на 60 и 100 метров, челночный бег 10х10 метров, плавание 50 - 100 метров. Упражнения на выносливость – бег на дистанцию 1 и 3 километра, плавание 500 метров.

Проверка продлится в течение недели, подведение итогов состоится в пятницу в штабе Северного флота.

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