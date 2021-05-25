25.05.2021 (14:15)

Разведчики - участники АрМИ-2021 продемонстрировали свои навыки в метании ножей, лопаток и гранат

В течение двух дней на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища участники всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки-2021» соревновались на скорость и точность поражения целей из различных видов стрелкового оружия, гранатомета, пехотной лопатки и ножа в индивидуальном зачете.

Четвертый этап конкурса – «Стрельба» для военных разведчиков заключается в выполнении индивидуальных и боевых стрельб в составе разведывательного подразделения, преодолении участка минно-взрывных и естественных препятствий, а также в метании ножа, пехотной лопатки и учебной гранаты на точность и время и является самым положительным этапом соревнований.

Упражнения выполняются из пистолета Макарова (ПМ), автомата Калашникова (АК-74), пулемета РПК-74, снайперской винтовки Дегтярева (СВД), ручного противотанкового гранатомета (РПГ).

Стрельбы выполняются по всевозможным мишеням от грудной фигуры с кругами, пулеметного расчета, группы противников до танка и БМП. Многие из мишеней, для усложнения задачи, появляются на считанные секунды.

Расстояние до мишеней в зависимости от огнестрельного оружия составляет от 25 метров для ПМ до 550 метров для СВД.

Ножом и пехотной лопаткой войсковые разведчики должны бесшумно поразить условного противника на расстоянии 6-8 метров.

В метании ножей и пехотных лопаток первенствовали участники из команды Росгвардии, а в метании гранат – курсанты НВВКУ.

Помимо начисления баллов командам за проведение индивидуальных стрельб будут учитываться правильность преодоления участка минно-взрывных заграждений, установление связи и доклад командиру о результатах выполнения задачи.

Четвертый этап соревнований стартовал 22 мая и завершится 25 мая.

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