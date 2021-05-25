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25.05.2021 (14:00)

Во Владимирской области впервые стартовал конкурс «Лучший дознаватель»

Сегодня во Владимирской области на базе Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых заместитель начальника регионального управления военной полиции по Западному военному округу капитан 1 ранга Евгений Клейменов дал старт впервые проходящему конкурсу профессионального мастерства «Лучший дознаватель». В ходе соревнований будет определен лучшие военнослужащие военной полиции ЗВО.

В торжественном мероприятии приняли участие военный прокурор, руководитель военного следственного отдела по Владимирскому гарнизону, начальник гарнизона, начальник управления МВД по Владимирской области, председатель гарнизонного суда.

«Сегодня мы даем начало этому конкурсу, впервые проводимому в Вооружённых Силах РФ. Конкурс проводится в целях повышения уровня профессионального мастерства дознавателей, определения наиболее профессионально подготовленных специалистов, обладающих квалификацией и деловыми качествами необходимыми для успешного выполнения задач», – сказал капитан 1 ранга Евгений Клейменов.

Военнослужащие будут соревноваться в номинациях «Интеллектуал» и «Триатлон военного дознавателя», который состоит из трех элементов: «Офицер»; «Юрист»; «Военный дознаватель». В ходе соревнований они будут решать ряд теоретических ситуационных задач и выполнять практические задания.

Состязание «Тропа военного дознавателя» проводится на специально подготовленном участке местности, включающем шесть элементов: «Экипировка»; «Полоса препятствий»; «Криминалистическая тактика»; «Место происшествия»; «Линия огня»; «Эвакуация». Всего в ходе практического этапа военнослужащие преодолеют свыше 200 различных препятствий, в их числе «траншея», «воронки», «лабиринт из колючей проволоки», «проволочное заграждение», «туннель», «разрушенный мост», «колодец» и «ход сообщения». Кроме того, будет отработано более 20 вводных задач.

Всего в первом этапе конкурса задействовано свыше 150 военнослужащих военной полиции ЗВО и порядка 100 единиц вооружения и специальной техники. В рамках практических заданий будут применены различные средства имитации.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военная полиция , Западный военный округ
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