Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.05.2021 (13:50)

В Подмосковье прибыли все участники всеармейского этапа конкурса АрМИ-2021 «Мастера автобронетанковой техники»

В Подмосковье прибыло свыше 300 военных автомобилистов и специалистов автобронетанковой службы четырех военных округов и трех военных флотов – СФ, ТОФ, БФ, а также Воздушно-десантных войск (ВДВ), Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), Воздушно-космических сил (ВКС) и Росгвардии а также центра контраварийной подготовки ВС РФ, Острогожского учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы и автомобильной базы Минобороны России. В течение нескольких дней участники соревнований продемонстрируют свои навыки в вождении автомобилей на специализированном полигоне в рамках всеармейского этапа конкурса «Мастера автобронетанковой техники», а также соревнования по автомобильному кроссу на Кубок начальника ГАБТУ МО РФ».

Соревнования пройдут с 25 по 29 мая на трассе в Московской области. Военные водители продемонстрируют мастерство вождения автомобилей КамАЗ, «Урал» и УАЗ в экстремальных условиях, преодолеют препятствия и сложные участки местности на маршруте движения с учетом временных показателей.

Победители соревнований будут отстаивать честь Российской армии на международных соревнованиях, которые пройдут в августе этого года на базе Острогожского учебного центра в Воронежской области.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Операторы БпЛА общевойсковой армии ЗВО во время летнего учебного периода проведут свыше 300 тренировок в условиях радиоэлектронного подавления
В общевойсковой армии ЗВО к летнему периоду обучения готовы более 10 тысяч единиц вооружения и военной техники
Со специалистами РЭБ Таманской дивизии ЗВО проведено занятие по работе на новой военной технике
Свыше 1,5 тыс. фейерверочных изделий украсят небо Москвы в День пограничника

Метки:
АрМИ , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false