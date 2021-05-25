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25.05.2021 (13:45)

Стрелки-зенитчики войсковой ПВО уничтожили скоростные воздушные цели условного противника в небе над Краснодарским краем

Стрелки-зенитчики войсковой ПВО в ходе второго этапа всеармейского конкурса по полевой выучке среди подразделений противовоздушной обороны войсковой ПВО имени генерал-полковника Б. И. Духова выполнили стрельбы по скоростной воздушной цели с места, в движении, навстречу, вдогон и по внезапно появляющейся мишени.

Отделения переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» также вели стрельбу по мишени ударного вертолета в движении и с места из 7,62-мм пулемета ПКТ.

Водители БТР-80 и БТР-82А соревновались в управлении боевых машин с преодолением препятствий «брод», «холм», «противотанковый ров с проходом», «косогор», «песчаный участок», «змейка», «габаритная восьмерка», «прямоугольный проход» и «S-образное препятствие».

Протяжённость маршрута на специально подготовленной трассе для водителей боевых машин составила 14,2 км.

Всего в состязаниях принимают участие более 100 военнослужащих в составе 7 команд от военных округов, Воздушно-десантных войск, береговых войск Северного флота, а также от Военной академии войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского.

Всеармейские соревнования стрелков-зенитчиков пройдут до 28 мая.

Команда, продемонстрировавшая лучший результат, представит Вооруженные Силы Российской Федерации на международном конкурсе «Чистое небо», который пройдет в начале августа на полигоне Корла в Китайской Народной Республике.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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