25.05.2021 (13:30)
В филиале Военной академии РВСН прошло первое пленарное заседание государственной аттестационной комиссии
В филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого (г. Серпухов, Московская обл.) началась работа государственной аттестационной комиссии, возглавляемая генерал-майором Валерием Касьяновым.
В этом году филиал академии выпускает более 500 курсантов по 11 специальностям полной военной специальной подготовки и свыше 40 курсантов по двум специальностям средней военной специальной подготовки.
В 2021 году около 100 выпускников претендуют на окончание филиала с золотой медалью и дипломом с отличием.
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовленности выпускников, их готовности к выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов высшего и среднего профессионального образования, определенных заказчиками офицерских кадров.
В 2021 году в филиале академии также завершают обучение в адъюнктуре пять офицеров по трем направлениям подготовки научно-педагогических кадров в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
Каждым выпускником была проделана огромная работа по выбору темы дипломного проектирования, ее анализу и написанию работы с конкретными предложениями по перспективным разработкам в интересах РВСН и других силовых структур.
Дипломные проекты прошли согласование и рецензирование представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.