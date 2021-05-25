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25.05.2021 (13:30)

В филиале Военной академии РВСН прошло первое пленарное заседание государственной аттестационной комиссии

В филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого (г. Серпухов, Московская обл.) началась работа государственной аттестационной комиссии, возглавляемая генерал-майором Валерием Касьяновым.

В этом году филиал академии выпускает более 500 курсантов по 11 специальностям полной военной специальной подготовки и свыше 40 курсантов по двум специальностям средней военной специальной подготовки.

В 2021 году около 100 выпускников претендуют на окончание филиала с золотой медалью и дипломом с отличием.

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовленности выпускников, их готовности к выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов высшего и среднего профессионального образования, определенных заказчиками офицерских кадров.

В 2021 году в филиале академии также завершают обучение в адъюнктуре пять офицеров по трем направлениям подготовки научно-педагогических кадров в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

Каждым выпускником была проделана огромная работа по выбору темы дипломного проектирования, ее анализу и написанию работы с конкретными предложениями по перспективным разработкам в интересах РВСН и других силовых структур.

Дипломные проекты прошли согласование и рецензирование представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН , Комиссия
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