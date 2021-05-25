25.05.2021 (13:15)
Операторы БпЛА общевойсковой армии ЗВО во время летнего учебного периода проведут свыше 300 тренировок в условиях радиоэлектронного подавления
Операторы беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) общевойсковой армии Западного военного округа в ходе нового летнего учебного периода проведут свыше 300 тренировок в условиях радиоэлектронного подавления на полигонах Воронежской, Смоленской, Белгородской, Курской, Брянской и Московской областей.
Во время тренировок специалисты БпЛА отработают комплекс задач по нахождению в скрытых лесных массивах «бандформирования», будут производить обнаружение ключевых объектов условного противника для проведения диверсионных атак, а также выполнят свыше 500 задач по корректировке огня разных родов войск.
Ключевым этапом подготовки военнослужащих станет оперативная работа в единой системе управления, в ходе которой специалисты беспилотной авиации будут обеспечивать разведку при применении условным противником термодымовых завес.
Тренировки военнослужащих будут проходить на современных беспилотных летательных аппаратах «Орлан-10» и «Леер», позволяющих вести разведку на высоте до 5 тыс. метров.