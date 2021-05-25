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25.05.2021 (13:15)

Операторы БпЛА общевойсковой армии ЗВО во время летнего учебного периода проведут свыше 300 тренировок в условиях радиоэлектронного подавления

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) общевойсковой армии Западного военного округа в ходе нового летнего учебного периода проведут свыше 300 тренировок в условиях радиоэлектронного подавления на полигонах Воронежской, Смоленской, Белгородской, Курской, Брянской и Московской областей.

          Во время тренировок специалисты БпЛА отработают комплекс задач по нахождению в скрытых лесных массивах «бандформирования», будут производить обнаружение ключевых объектов условного противника для проведения диверсионных атак, а также выполнят свыше 500 задач по корректировке огня разных родов войск.

          Ключевым этапом подготовки военнослужащих станет оперативная работа в единой системе управления, в ходе которой специалисты беспилотной авиации будут обеспечивать разведку при применении условным противником термодымовых завес.

          Тренировки военнослужащих будут проходить на современных беспилотных летательных аппаратах «Орлан-10» и «Леер», позволяющих вести разведку на высоте до 5 тыс. метров.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) , Западный военный округ
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