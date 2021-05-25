25.05.2021 (13:10)

Более 4,3 тыс. младших специалистов подготовили учебные центры Восточного военного округа

В окружных учебных центрах подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, завершились выпускные экзамены.

Войска округа пополнят более 4,3 тыс. младших специалистов, в том числе около 550 выпускников школы поваров.

Для танковых подразделений подготовлено около 1,6 тыс. военнослужащих, мотострелковые подразделения пополнят более 1,2 тыс.

Более 700 курсантов освоили военно-учетные специальности для войск связи, свыше 550 – для соединений материально-технического обеспечения.

Обучение курсантов проводилась по 20 военно-учетным специальностям.

Практически все выпускники продолжат службу в соединениях и воинских частях округа и на Тихоокеанском флоте.

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