25.05.2021 (13:10)
Более 4,3 тыс. младших специалистов подготовили учебные центры Восточного военного округа
В окружных учебных центрах подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, завершились выпускные экзамены.
Войска округа пополнят более 4,3 тыс. младших специалистов, в том числе около 550 выпускников школы поваров.
Для танковых подразделений подготовлено около 1,6 тыс. военнослужащих, мотострелковые подразделения пополнят более 1,2 тыс.
Более 700 курсантов освоили военно-учетные специальности для войск связи, свыше 550 – для соединений материально-технического обеспечения.
Обучение курсантов проводилась по 20 военно-учетным специальностям.
Практически все выпускники продолжат службу в соединениях и воинских частях округа и на Тихоокеанском флоте.
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