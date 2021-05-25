25.05.2021 (13:07)

В соединение управления ВВО в Бурятии поступила новейшая подвижная электростанция

В соединение управления Восточного военного округа поступила новейшая подвижная электростанция, спроектированная на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-5350.

Данное поступление техники призвано повысить мобильность подразделений связи при выполнении задач по предназначению.

Подвижная электростанция смонтирована в кузове-фургоне автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-5350. Она предназначена для питания потребителей электроэнергией трехфазного переменного тока напряжением 380 В номинальной мощностью 30 кВА. Данная подвижная электростанция рассчитана на работу в диапазонах температур от -40 до +50 градусов Цельсия и обеспечивает выдачу потребителям тока с заданными параметрами, автоматическое переключение питания потребителей при отклонении параметров сети от номинальных значений, а также дистанционное управление и контроль за работой системы электропитания потребителей с рабочего места начальника электростанции.

В комплект оборудования электростанции входит автоматическая телефонная связь и служебная радиосвязь.

Освоение военнослужащими данного образца техники в ходе боевой подготовки начнется в летнем периоде обучения.

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