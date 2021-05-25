25.05.2021 (13:05)

В соединениях и воинских частях Амурского общевойскового объединения ВВО начались сборы с допризывной молодежью

Около 1000 учащихся общеобразовательных и средних специальных учебных заведений принимают участие в сборах, которые начались на территории соединений и воинских частей Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края.

В течении пяти дней ребята на практике закрепят знания, полученные при изучении основ безопасной жизнедеятельности, а также по тактической, специальной, военно-медицинской подготовке, радиационной, химической и биологической защите, выполнят нормативы по физической подготовке и стрельбы из автомата Калашникова на учебном полигоне.

Мероприятия проводятся в рамках учебной программы с допризывной молодежью в целях подготовки юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Для проведения сборов привлечено около 300 военнослужащих, задействовано порядка 100 единиц техники различного назначения.

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