25.05.2021 (13:00)
Свыше 10 тыс. военнослужащих ВВО в Забайкальском крае сделали прививку отечественным препаратом «Спутник V» в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, продолжается добровольная вакцинация военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала и военных пенсионеров двухкомпонентным препаратом «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Всего в настоящий момент привито уже свыше 10 тысяч человек.
Вакцинация осуществляется на базе военного госпиталя ВВО в Чите, в военной поликлинике и филиалах госпиталя, дислоцированных в городе Борзя и поселке Горный.
Прививка от COVID-19 была поставлена по желанию военнослужащих с их письменного согласия. Перед вакцинацией все военнослужащие проходили тщательный медицинский осмотр у врача-терапевта.
Препарат «Гам-Ковид-Вак» транспортируется и хранится в военно-медицинском учреждении в замороженном виде при температуре не выше минус 18 градусов Цельсия. Перед введением пациентам её размораживают.