25.05.2021 (12:45)

В Республике Тыва команды «Военного ралли -2021» вышли на старт

Военные водители открыли программу заездов в индивидуальной гонке всеармейского этапа «Военного ралли -2021», проходящего в Республике Тыва. В этом конкурсе гоночные экипажи соревнуются в скорости и точности прохождения маршрута.

Первый этап соревнований (индивидуальная гонка) стартовал сегодня утром вблизи населенного пункта Бай-Хаак в Республике Тыва. Первой на старт вышла команда Восточного военного округа (ВВО), за ней военные водители Воздушно-десантных войск, Центрального военного округа (ЦВО), Южного военного округа (ЮВО), Западного военного округа (ЗВО), войск национальной гвардии и Северного флота.

В этом году участники заездов проедут по незнакомому маршруту: координаты контрольных точек штурманы экипажей получили за несколько минут до старта. Водители на грузовых автомобилях КамАЗ и «Урал» с колесными формулами 4х4 и 6х6 преодолеют около 90 километров по пересеченной местности с затяжными подъемами (горные и песчаным участки).

Всеармейский этап конкурса «Военное ралли -2021» продлится в течении пяти дней.

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