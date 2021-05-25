25.05.2021 (12:50)

Военный университет принял участие в XIII международном салоне «Комплексная безопасность 2021»

Военный университет Министерства обороны Российской Федерации принял участие в XIII международном салоне «Комплексная безопасность 2021» (далее – Салон), который проводился в Конгрессно-выставочном центре «Патриот». Цель проведения Салона заключается в освещении достижений науки

и техники, необходимых для сохранения жизни человека.

Военный университет представлял профессорско-преподавательский состав кафедры (тактики) с курсантами факультета военно-политической работы, а также финансово-экономического и прокурорско-следственного факультетов.

В рамках программы Салона курсанты участвовали в круглых столах и лекциях «Цифровая полиция. Информационно-коммуникационные технологии», «Безопасный город: перспективы построения и развития», «Организация работы, задачи и результаты деятельности судебных экспертов государственных судебно-экспертных учреждений МЧС России».

В рамках Салона была организована спортивно-массовая гонка «Преодолей себя». Также была создана статическая экспозиция, которая является подготовительным мероприятием к участию Военного университета в Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

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