25.05.2021 (12:20)

Мотострелковые экипажи в условиях аномальной жары впервые преодолели трассу «Суворовского натиска» на БМП-3



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Преодоление мотострелковыми экипажами трассы «Суворовского натиска» на БМП-3 в условиях аномальной жары

Экипажи мотострелковых подразделений в условиях аномальной жары на полигоне Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области впервые преодолели трассу всеармейского конкурса «Суворовский натиск» Армейских международных игр-2021 на боевых машинах пехоты БМП-3.

Экипажи Западного, Южного военных округов и Дальневосточного военного общевойскового командного училища (ДВОКУ) стали первыми, кто принял участие в «Суворовском натиске» на БМП-3.

Ранее участники конкурса состязались на боевых машинах пехоты БМП-2. Команды дебютировали в заездах в условиях аномальной жары, воздух на полигоне прогрелся до +35 градусов в тени. Несмотря на пролив трассы, механики-водители из-за пыли управляли боевыми машинами в условиях ограниченной видимости. Чтобы избежать столкновения перед препятствиями командиры взводов во время движения выстраивали экипажи в шахматном порядке, без пересечения траектории движения машин. По итогам заездов лучшее время прохождения конкурсной дистанции продемонстрировала команда ДВОКУ – 56 минут и 41 секунда. Второе место заняли экипажи БМП-3 Южного военного округа. Военнослужащие Западного военного округа завершили заезд на третьем месте.

Экипажи боевых машин пехоты БМП-3, впервые принимающие участие в «Суворовском натиске», выступают во втором дивизионе конкурса и представляют Западный, Южный военные округа и Дальневосточное военное общевойсковое командное училище. Первый дивизион представлен экипажами боевых машин пехоты БМП-2 Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, Московского и Дальневосточного военных общевойсковых командных училищ. Всего в конкурсе участвует девять команд, задействовано более 300 военнослужащих и 50 единиц военной и специальной техники.

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