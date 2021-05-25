25.05.2021 (12:15)

На полигоне ВВО в рамках всеармейского этапа конкурса «Снайперский рубеж» завершился «Парный зачет»

На всеармейском этапе конкурса по полевой выучке снайперов (снайперских пар) «Снайперский рубеж-2021» завершился «Парный зачет». Снайперы соревновались в упражнениях: «догони», «найди свою», «прими решение», «стрельба с напарником ночью», «взаимодействие», «стрельба с выносом точки прицеливания», «отход». Конкурс проходит под Хабаровском на полигоне Князе-Волконский.

На текущей неделе участники конкурса приступят к этапам «Командный зачет» и «Снайперская эстафета».

В состязаниях принимают участие команды из четырех военных округов (ВВО, ЦВО, ЮВО, ЗВО) и четырех военных общевойсковых командных училищ (МВОКУ, НВВКУ, ДВОКУ, РВДКУ), Северного флота и Воздушно-десантных войск, а также из Новосибирского учебного центра подготовки младших специалистов разведки, войск Национальной гвардии. Всего участвуют 12 команд из разных регионов России, по четыре участника в каждой.

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