25.05.2021 (11:45)

Воинский эшелон «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» первую остановку на Дальнем Востоке сделает в городе Северобайкальск

29 мая воинский эшелон всероссийской военно-патриотической акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» свою первую остановку в зоне ответственности Восточного военного округа (ВВО) сделает на перроне железнодорожного вокзала города Северобайкальск Республики Бурятия.

Жители и гости самого северного города Бурятии смогут посетить акцию, на которой будут представлены 7 вагонов с экспозициями, посвященными современным вооружённым силам, и вагон с оружием, предметами быта и другими музейными экспонатами времен Великой Отечественной войны. Также посетителям продемонстрируют платформы с современными образцами военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации и трофеями из Сирийской Арабской Республики.

Кроме того, в рамках акции на передвижной платформе-сцене выступят солисты сводного военного ансамбля «Селенга», а военные повара угостят всех желающих солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне.

Справочно:

Поезд с экспозициями по военно-патриотической тематике, акция которой посвящена 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, отправился из Москвы и сделает остановки в более чем 50 городах России. В вагонах состава размещены разнообразные выставки, посвящённые истории и развитию ВС РФ, военным медикам и истории Великой Отечественной войны. В одном из вагонов представлена экспозиция музея «Дорога памяти», где посетители смогут найти данные о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Также в поезде размещены военные трофеи из Сирии и современные образцы военной техники Вооруженных сил России.

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