25.05.2021 (12:05)

В Военном университете МО РФ пройдет второй этап конкурса «Лучший специалист юридической службы ВС РФ»

На базе Военного университета Министерства обороны Российской Федерации с 26 по 27 мая состоится второй этап конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации».

В нем примут участие 24 конкурсанта, которые были отобраны из 110 кандидатов, выдвинутых командованиями воинских частей и организаций. Отбор участников проводили конкурсные комиссии видов и родов войск ВС РФ, военных округов, центральных органов военного управления.

Цели конкурса – выявить наиболее высококвалифицированных должностных лиц юридической службы ВС РФ и простимулировать их профессиональный рост.

Определит победителя и лауреатов конкурса экспертная комиссия из числа представителей Верховного Суда Российской Федерации, Главной военной прокуратуры и профессорско-преподавательского состава Военного университета Министерства обороны Российской Федерации и Российского государственного университета правосудия. Председателем комиссии назначен директор Правового департамента Министерства обороны Российской Федерации (начальника юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации) Безбабнов Олег Геннадьевич.

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