25.05.2021 (11:30)

В городе Абаза Республики Хакасия военнослужащие ЦВО в целях защиты от паводка укрепили дамбу



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Укрепление дамбы военнослужащими ЦВО в городе Абаза Республики Хакасия

В городе Абаза Республики Хакасия, для того чтобы укрепить дамбу на левом берегу реки Абакан, военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) отсыпали более 3 тысяч кубических метров грунта.

По итогу нескольких рабочих дней военнослужащие укрепили 200 метров защитной дамбы, расширив ее с 4 до 8 метров. Для этого использовался грунт из близлежащего карьера. Работы проводятся с целью защиты местного населения от паводка.

Всего в ликвидации последствий паводка в Республике Хакасия задействовано свыше 20 военнослужащих и 12 единиц специальной и военной техники.

Решение об оказании помощи ранее принял командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин после обращения главы Республики Хакасия.

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