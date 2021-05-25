25.05.2021 (11:15)

В общевойсковой армии ЗВО к летнему периоду обучения готовы более 10 тысяч единиц вооружения и военной техники

Более 10 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также объектов полигонного оборудования общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) готовы к летнему периоду обучения.

Специалисты материально-технического обеспечения, механики-водители и экипажи боевых машин завершили работы по проведению технического обслуживания вооружения и военной техники. Военнослужащие выполнили более 60 технических операций по проверке работоспособности военной техники, электронных систем, по регулировке основных узлов, агрегатов, по замене масел, смазочных материалов и охлаждающей жидкости.

На военных полигонах в преддверии летнего периода обучения военнослужащие заменили мишенные комплексы, в том числе подвижные, а также подготовили директрисы БМП, танков и учебные поля полигонов, где проложили новые защищённые кабели связи и электропитания.

Инженерно-сапёрные подразделения провели комплексные работы по сплошной очистке полигонов и определили степень взрывоопасности неразорвавшихся боеприпасов для уничтожения на месте.

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