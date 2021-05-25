25.05.2021 (11:00)
Со специалистами РЭБ Таманской дивизии ЗВО проведено занятие по работе на новой военной технике
В Московской области на полигоне Алабино со специалистами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) проведено занятие по работе на новой военной технике.
В ходе занятия военнослужащие на комплексах РБ-301Б «Борисоглебск-2», РБ-531Б ‹Инфауна» и «Самарканд-У» совершили марш более 20 километров, выполнив нормативы по развёртыванию современных комплексов и станций РЭБ, а также отработали задачи по обнаружению, пеленгованию и анализу сигналов источников радиоизлучения.
Также специалисты выполнили нормативы по развёртыванию комплексов РЭБ и их маскировке, организовали охрану и оборону, осуществили подавление сигналов радиоуправляемых фугасов и мин.В специальных занятиях приняло участие около 250 военнослужащих подразделений РЭБ Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения ЗВО, было задействовано порядка 70 единиц вооружения, военной и специальной техники.
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