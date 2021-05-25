25.05.2021 (11:15)

Свыше 1,5 тыс. фейерверочных изделий украсят небо Москвы в День пограничника

28 мая отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа запустит свыше 1,5 тыс. фейерверочных изделий в небо Москвы в честь День пограничника.

Салют будет произведен на Поклонной горе и ВДНХ. В небо столицы будут выпущены фейерверочные изделия более 20 видов, среди них — «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров. Запуск праздничных фейерверков будет произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ.

Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяют проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин. Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд.

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