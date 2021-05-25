25.05.2021 (10:30)
В воинские части танковой армии ЗВО прибыло более двух тысяч призывников
В дислоцированные на территории 5 регионов соединения и воинские части гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках весеннего призыва прибыло более 2 тысяч призывников.
Все прибывшие прошли медицинский осмотр, повторно сдали тест на COVID-19 и были размещены на двухнедельный карантин в специальных изолированных казармах. В их помещениях была проведена специальная обработка. Сами казармы были оборудованы всем необходимым для самоизоляции.
По окончании карантина новобранцев ожидает общевоинская подготовка, а также церемония приведения к Военной присяге, которая в целях безопасности будет проходить в закрытом режиме.
Новости по теме:
Российские военнослужащие в Приднестровье перевели технику роты материального обеспечения на летний режим эксплуатации
Специалисты РХБ защиты общевойсковой армии ЗВО провели специальную обработку Санкт-Петербургской академии Следственного комитета
В Санкт-Петербурге метеорологи Ленинградского объединения ВВС и ПВО обсудили современные методы прогнозирования погоды
Метки: