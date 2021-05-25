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25.05.2021 (10:30)

В воинские части танковой армии ЗВО прибыло более двух тысяч призывников

В дислоцированные на территории 5 регионов соединения и воинские части гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках весеннего призыва прибыло более 2 тысяч призывников.

Все прибывшие прошли медицинский осмотр, повторно сдали тест на COVID-19 и были размещены на двухнедельный карантин в специальных изолированных казармах. В их помещениях была проведена специальная обработка. Сами казармы были оборудованы всем необходимым для самоизоляции.

По окончании карантина новобранцев ожидает общевоинская подготовка, а также церемония приведения к Военной присяге, которая в целях безопасности будет проходить в закрытом режиме.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военная служба по призыву , Западный военный округ , Призывник , Призыв
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