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25.05.2021 (06:00)

Впервые дальние бомбардировщики Ту-22м3 будут базироваться на аэродроме Хмеймим в Сирийской Арабской Республике

Фото Видео

На российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике осуществлен перелет трех дальних бомбардировщиков Ту-22м3. Базирование самолетов данного типа на этом аэродроме осуществляется впервые. Экипажи Ту-22м3 будут осваивать воздушное пространство над Средиземным морем, выполняя учебные задачи.

На данный момент на авиабазе Хмеймим завершена реконструкция второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования. Также была увеличена длинна взлетной полосы. Это позволило расширить возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов. Так, с данной авиабазы могут совершать полеты все типы самолетов, стоящие на вооружении Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе самолеты тяжелого класса.

После выполнения всех поставленных учебных задач дальние бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования на территории Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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