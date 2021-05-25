25.05.2021 (10:15)

В Калининградской области проведен учебно-методический сбор с офицерским составом военно-политических органов армейского корпуса Балтийского флота

В армейском корпусе Балтийского флота состоялся учебно-методический сбор с заместителями командиров подразделений по военно-политической работе флотского объединения.

Данное мероприятие было спланировано и проведено перед началом нового периода обучения для определения основных направлений военно-политической работы в подразделениях и частях армейского корпуса.

В ходе сбора были подведены итоги работы военно-политических органов в зимнем периоде обучения, по результатам которых ряд офицеров и гражданских специалистов награждены почетными грамотами.

Кроме того, были рассмотрены вопросы развития юнармейского движения в Калининградской области и задачи по его совершенствованию, подведены итоги работы с обращениями граждан, а также по ряду других направлений деятельности военно-политических органов.

Подобные мероприятия в армейском корпусе Балтийского флота проводятся два раза в год в начале каждого периода обучения. Главная цель сбора — правильно сориентировать специалистов военно-политических органов на работу в воинских коллективах, дать им новые знания в области морально-психологического обеспечения боевой подготовки и повседневной деятельности военнослужащих армейского корпуса и предоставить возможность поделиться друг с другом практическими наработками.

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