25.05.2021 (09:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье перевели технику роты материального обеспечения на летний режим эксплуатации

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) перевели специальную технику роты материального обеспечения на летний режим эксплуатации.

Специалисты тыла выполнили работы технического и сезонного обслуживания на около 20 единицах специальной техники. Военнослужащие обслужили печь передвижного механизированного хлебозавода, а также форсунки и котлы на дезинфекционно-душевых установках и полевых кухнях. Они обслужили на автотопливомаслозаправщиках раздаточные и всасывающие рукава, насосы, фланцевые соединения коммуникаций, проверили и заменили прокладки уплотнения шлангов, проверили исправность противопожарных и заземляющих средств.

Командованием ОГРВ ПРРМ будет проведен смотр готовности техники к эксплуатации в летних условиях в ходе обеспечения боевой подготовки и повседневной деятельности подразделений.

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