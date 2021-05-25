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25.05.2021 (08:30)

В Крыму проведено учение зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф»

Учение по отражению нападения диверсантов условного противника в ходе выполнения задач по предназначению провели боевые расчёты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф», дислоцированные на территории Республики Крым.

В рамках учения по противовоздушной обороне (ПВО) военнослужащие дивизиона С-400 «Триумф» отработали комплекс мероприятий по свёртыванию позиций и передислокации в запасной район под прикрытием зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С».

В ходе совершения марша из позиционного района на военную колонну было совершено нападение условных диверсантов. Военнослужащие подразделения охраны и обороны в составе колонны отразили нападение и уничтожили «противника».

После совершения марша боевые расчёты дивизиона С-400 «Триумф» отработали комплекс мероприятий по обнаружению, взятию на контроль и сопровождению контрольных целей с их последующим уничтожением путём выполнения электронных пусков.

При проведении учения по нападению диверсантов на военную колонну для максимального приближения обстановки к боевой были использованы холостые боеприпасы и средства имитации взрывных устройств.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
ПВО , Черноморский флот
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