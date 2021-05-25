25.05.2021 (08:45)

С танковыми подразделениями армейского корпуса Черноморского флота провели учения на полигоне в Крыму

Танковые подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели дневные и ночные стрельбы и отработали навыки вождения боевых машин в различное время суток в рамках плановых мероприятий боевой подготовки.

На полигоне «Ангарский» (Республика Крым) военнослужащие танковых подразделений из состава соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота провели учебные стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и артиллерийские системы условного противника.

Экипажи танков Т-72Б3 в составе танковой роты выполняли стрельбы как с места, так и в движении, что с учетом пересеченной местности и тёмного времени суток в значительной степени усложнило их задачу по поражению мишеней в ходе ведения условного боя.

Отдельным эпизодом учений танкистов стала отработка тактики действий по подавлению заранее разведанных мест расположения противотанковых расчетов условного противника, находящиеся на оборудованных позициях.

Данные мероприятия боевой подготовки являются обязательным элементом подготовки танковых подразделений и проводятся как в светлое, так и тёмное время суток.

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