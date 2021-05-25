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25.05.2021 (08:00)

Каждый четвертый военнослужащий по призыву в военной базе ЮВО в Абхазии изъявил желание стать контрактником

На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии возросло количество желающих поступить на военную службу по контракту.

Каждый четвертый из числа военнослужащих по призыву, отслуживших установленный срок службы, продолжит военную карьеру на контрактной основе в своих подразделениях, это на 15% выше показателя аналогичного периода времени прошлого года.

На весь период службы молодые контрактники будут обеспечены новыми, оборудованными мебелью, служебными квартирами или комнатами в общежитиях. Также после трех лет службы военнослужащий по контракту может приобрести квартиру в собственность в любом регионе России по программе военной ипотеки.

Военнослужащим, увольняемым в запас и проявившим себя во время службы, показавшим высокие результаты по боевой подготовке, выдаются рекомендательные письма для поступления в ВУЗы, памятные подарки с символикой базы и почетные грамоты, их родителям отправляются благодарственные письма от лица командования военной базы.

Планируется, что мероприятия увольнения в запас и подписание новых контрактов продлится до июня текущего года.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Контрактник , Служба по контракту , Служба по контракту — Твой выбор! , Абхазия , Южный военный округ
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