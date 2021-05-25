25.05.2021 (08:15)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошли сборы со связистами

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошли сборы с военнослужащими подразделения связи.

В сборах по проверке уровня готовности специалистов связи было привлечено около 50 военных связистов ОГРВ ПРРМ и задействовано более 15 единиц техники связи.

В ходе сборов связисты отработали нормативы по развертыванию командно-штабной машины, радиорелейной станции и аппаратной телефонной засекреченной связи с последующим установлением бесперебойной связи между командирами и личным составом.

В завершении сборов военнослужащие отработали действия в случае получения повреждения техники связи и вывода ее из строя. Связистам необходимо было в кратчайшие сроки выявить и устранить неисправности в работе средств связи, а также своевременно восстановить связь с подразделениями.

Сборы с военными связистами ОГРВ ПРРМ проводились в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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