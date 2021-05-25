25.05.2021 (07:30)

На полигонах ЮВО завершена санитарная обработка объектов перед летним учебным периодом

Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) завершили подготовку всех общевойсковых и специальных полигонов к новому учебному периоду с полной санитарной обработкой помещений, учебных комплексов и тренажеров с помощью полуторапроцентного водного раствора 2/3 гипохлорита кальция.

Специалисты выполнили обработку территорий общей площадью более 10 млн. кв. м. К работам привлекались около 2 тыс. военнослужащих подразделений РХБ защиты соединений и воинских частей, задействовано порядка 100 единиц специальной техники. Для дезинфекции было израсходовано свыше 600 т дезинфицирующего раствора.

Подготовка полигонов также включала в себя оборудование мишенных полей, линий связи и других объектов учебно-материальной базы. Подготовлено более 10 тыс. единиц современного оборудования различного типа и размера, в том числе мишени, имитирующие живую силу, бронетехнику и фортификационные сооружения условного противника. Они предназначены для применения вооружения сухопутной и авиационной техники, стрелкового оружия, а также тактических ракет.

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