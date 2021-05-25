25.05.2021 (06:30)

На российской военной базе ЮВО в Абхазии подвели итоги зимнего периода обучения

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии подвели итоги боевой учебы за зимний период обучения.

В течение пяти месяцев на полигонах Гудаута, Нагвалоу, Цабал в Абхазии, учебно-тренировочном комплексе Майкопский и Молькино в Адыгее с общевойсковыми и специальными подразделениями соединения проведено более 1 тыс. занятий по огневой подготовке с практическим выполнением боевых стрельб по наземным и морским целям из танков Т-72Б3, реактивных систем залпового огня «Град», артиллерийских орудий, 120-миллиметровых минометов и 122-миллиметровых гаубиц Д-30 и стрелкового вооружения.

Более 200 тактических занятий было посвящено боевому слаживанию в ходе лагерных сборов и полевых выходов разведывательных и разнородных подразделений базы. Не менее 50% всех занятий прошли ночью или в условиях ограниченной видимости.

Основные усилия были направлены на применение сил беспилотной летательной авиации и борьбу с ними, совершенствование личным составом боевого мастерства, привитие военнослужащим навыков владения современным вооружением и техникой.

Военнослужащие ЮВО в ходе занятий по вождению боевых машин прошли около 60 тыс. км по дорогам с различным покрытием и рельефом местности, приобрели опыт вождения техники в горных условиях.

В зимнем периоде обучения военнослужащие военной базы ЮВО в Абхазии израсходовали более 1 млн. боеприпасов различных типов и более 100 т горюче-смазочных материалов.

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