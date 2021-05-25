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25.05.2021 (06:00)

Юнармейцы Сочи в 2021 году приняли участие более чем в 40 массовых мероприятиях на территории ЮВО

С начала текущего года отряды всероссийского молодежного военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Сочи приняли участие более чем в 40 культурно-массовых и досуговых мероприятиях на территории Южного военного округа (ЮВО).

Основными событиями сочинских юнармейцев стали военно-спортивные игры, дни открытых дверей в воинских частях ЮВО, вахты памяти, экскурсии и походы по местам боевой славы, посты у Вечного огня, обелисков и мемориалов в ходе празднования Дня победы в Великой Отечественной войне.

Также в ближайшее время юнармейцев ожидает еще много увлекательных мероприятий, таких как армейские международные военные игры «АрМИ-2021», дни открытых дверей, молодежные фестивали, конкурсы и спортивные соревнования среди детей и молодежи по военно-прикладным видам спорта.

С начала существования движения «Юнармия» создано свыше 30 юнармейских отрядов, объединяющих более 1 тыс. школьников и студентов города Сочи в возрасте от 11 до 18 лет.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Юнармия
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