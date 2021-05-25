25.05.2021 (05:30)

Спецназ ЮВО на Северном Кавказе совершил групповое десантирование на точность с высоты около 2000 метров



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Спецназ ЮВО на Северном Кавказе совершил групповое десантирование на точность с высоты около 2000 метров

Спецназ Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе в рамках занятий по воздушно-десантной подготовке выполнил групповое десантирование с высоты около 2 тыс. м на точность приземления, после чего совершил 30-километровый марш-бросок к месту сбора с другими группами.

Десантирование военнослужащих и работу экипажа вертолета Ми-8АМТШ осложняли порывистый ветер до 12 м/с и низкая облачность.

Для допуска к прыжкам с парашютными системами специального назначения военнослужащие прошли подготовку под руководством опытных инструкторов. В ходе практических занятий были отработаны укладка парашютов, действия при возникновении нештатных ситуаций, а также при приземлении на деревья, воду и высоковольтные провода.

Всего в летнем учебном периоде военнослужащим спецназа ЮВО предстоит совершить около 30 тыс. прыжков с парашютом.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице