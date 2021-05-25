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25.05.2021 (05:30)

Спецназ ЮВО на Северном Кавказе совершил групповое десантирование на точность с высоты около 2000 метров

Спецназ Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе в рамках занятий по воздушно-десантной подготовке выполнил групповое десантирование с высоты около 2 тыс. м на точность приземления, после чего совершил 30-километровый марш-бросок к месту сбора с другими группами.

Десантирование военнослужащих и работу экипажа вертолета Ми-8АМТШ осложняли порывистый ветер до 12 м/с и низкая облачность.

Для допуска к прыжкам с парашютными системами специального назначения военнослужащие прошли подготовку под руководством опытных инструкторов. В ходе практических занятий были отработаны укладка парашютов, действия при возникновении нештатных ситуаций, а также при приземлении на деревья, воду и высоковольтные провода.

Всего в летнем учебном периоде военнослужащим спецназа ЮВО предстоит совершить около 30 тыс. прыжков с парашютом.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Спецназ , Южный военный округ
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