25.05.2021 (05:00)
Военнослужащие ЮВО и юнармейцы Зернограда приняли участие в учебно-полевых сборах
Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) и юнармейцы Зернограда приняли участие в учебно-полевых сборах.
В полевых занятиях приняли участие 82 десятиклассника. Юнармейцы получили знания и практические навыки по огневой, тактической, строевой подготовкам, химической и биологической защиты, тренировались оказывать первую медицинскую помощь, приняли участие в военно-спортивных эстафетах.
В завершении сборов ребята на базе воинской части ЮВО выполнили стрельбы из боевого оружия – автомата Калашникова.
Грамотами управления образования Администрации Зерноградского района были награждены призёры и победители по разборке-сборке автомата, а также в беге на 100 метров и подтягивании.
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