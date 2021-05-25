25.05.2021 (10:00)

В Пскове стартовал чемпионат Воздушно-десантных войск по легкоатлетическому кроссу



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Старт Чемпионата Воздушно-десантных войск по легкоатлетическому кроссу в Пскове

В Пскове стартовал чемпионат Воздушно-десантных войск по легкоатлетическому кроссу. В нем принимают участие около 100 военнослужащих, которые приехали из 12 соединений и воинских частей ВДВ из Иванова, Тулы, Новороссийска, Ульяновска и других городов. Перед началом соревнований под звуки военного оркестра команды прошли торжественным маршем.

После открытия чемпионата команды поспешили на старт. По условиям соревнований женщины-военнослужащие пробегут пять километров, а мужчины — преодолеют дистанции в 5 и 10 километров.

Спортсмены, которые покажут лучшее время, на следующем этапе выступят в эстафете в составе команды, в которую войдут четыре военнослужащих. В обязательном порядке в эстафете будет участвовать представительница прекрасного пола, которая и откроет эстафету.

По итогам соревнований самых быстрых спортсменов наградят кубками и дипломами, а из военнослужащих, которые покажут лучший результат, сформируют сборную команду Воздушно-десантных войск. Им предстоит представить ВДВ на чемпионате по легкоатлетическому спорту среди команд Вооруженных Сил Российской Федерации.

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