Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.05.2021 (10:00)

В Пскове стартовал чемпионат Воздушно-десантных войск по легкоатлетическому кроссу

В Пскове стартовал чемпионат Воздушно-десантных войск по легкоатлетическому кроссу. В нем принимают участие около 100 военнослужащих, которые приехали из 12 соединений и воинских частей ВДВ из Иванова, Тулы, Новороссийска, Ульяновска и других городов. Перед началом соревнований под звуки военного оркестра команды прошли торжественным маршем.

После открытия чемпионата команды поспешили на старт. По условиям соревнований женщины-военнослужащие пробегут пять километров, а мужчины — преодолеют дистанции в 5 и 10 километров.

Спортсмены, которые покажут лучшее время, на следующем этапе выступят в эстафете в составе команды, в которую войдут четыре военнослужащих. В обязательном порядке в эстафете будет участвовать представительница прекрасного пола, которая и откроет эстафету.

По итогам соревнований самых быстрых спортсменов наградят кубками и дипломами, а из военнослужащих, которые покажут лучший результат, сформируют сборную команду Воздушно-десантных войск. Им предстоит представить ВДВ на чемпионате по легкоатлетическому спорту среди команд Вооруженных Сил Российской Федерации.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
Новости по теме:
В рамках этапа конкурса Воздушно-десантных войск «Десантный взвод» сильнейшие бойцы показали своё мастерство во владении армейским рукопашным боем
В Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении прошел плановый смотр готовности частей к новому периоду обучения
Участники конкурса «Десантный взвод» посетили Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь в г. Костроме
В Ульяновском соединении ВДВ начался учебно-методический сбор с начальниками служб и командирами рот беспилотных летательных аппаратов соединений Воздушно-десантных войск

Метки:
Командование Воздушно-десантных войск
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false