25.05.2021 (04:30)

Большой морской танкер Тихоокеанского флота «Борис Бутома» завершил заход в Манилу

Большой морской танкер Тихоокеанского флота (ТОФ) «Борис Бутома», выполняющий задачи дальнего похода в составе отряда кораблей ТОФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, завершил деловой заход в филиппинский порт Манила, куда он прибыл 22 мая.

В период стоянки в порту танкер пополнит запасы воды и топлива.

Судно обеспечения продолжило выполнение задач в соответствии с планом похода.

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