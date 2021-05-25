25.05.2021 (04:30)
Большой морской танкер Тихоокеанского флота «Борис Бутома» завершил заход в Манилу
Большой морской танкер Тихоокеанского флота (ТОФ) «Борис Бутома», выполняющий задачи дальнего похода в составе отряда кораблей ТОФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, завершил деловой заход в филиппинский порт Манила, куда он прибыл 22 мая.
В период стоянки в порту танкер пополнит запасы воды и топлива.
Судно обеспечения продолжило выполнение задач в соответствии с планом похода.
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