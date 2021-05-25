25.05.2021 (07:00)

В рамках этапа конкурса Воздушно-десантных войск «Десантный взвод» сильнейшие бойцы показали своё мастерство во владении армейским рукопашным боем

В городе Костроме в спортивном комплексе гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского воздушно-десантного соединения завершился очередной этап конкурса «Десантный взвод», в котором сильнейшие бойцы показали своё мастерство во владении армейским рукопашным боем.

В схватках определяли лучших в 3 весовых категориях (до 70 кг, до 80 кг и свыше 80 кг). Поединки проводились по правилам военно-прикладного вида спорта «Армейский рукопашный бой». Каждая команда заявляла по 3 участника в 3-х весовых категориях.

В данном виде снова не было равных гвардейцам-десантникам из Иваново, победивших во всех поединках. Вторыми стали десантники из учебного центра подготовки младших специалистов ВДВ из города Омск. Третье место у десантников из Улан-Удэ.

Всеармейский отборочный этап конкурса «Десантный взвод» проходит в период с 15 по 26 мая 2021 г.

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