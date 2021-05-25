25.05.2021 (04:00)

Ко Дню Военно-Морского Флота 90 семей подводников Тихоокеанского флота получат комфортабельное служебное жилье на Камчатке

Ко Дню Военно-Морского Флота специалистами Военно-строительного комплекса на Камчатке будет сдан в эксплуатацию пятиэтажный 90 квартирный жилой дом для семей военнослужащих Подводных Сил Тихоокеанского флота.

В качестве подарка к профессиональному празднику подводники получат 40 однокомнатных, 40 двухкомнатных и 10 трехкомнатных квартир. Все квартиры служебные и будут передаваться в эксплуатацию «под ключ». Общая площадь жилых помещений составляет 4497 кв. метров.

В доме выполнена внутренняя отделка с применением высококачественных материалов, установлены счетчики воды и электроэнергии, подключены коммуникации, смонтированы системы принудительной вентиляции и вытяжки. В квартирах установлены кухонные гарнитуры, диваны, кресла, шкафы, мебель для детских комнат.

Строители учли сейсмические и климатические условия региона: усилен железобетонный фундамент и каркасы здания, установлены 3-х камерные стеклопакеты, применены современные пароизоляционные материалы.

В настоящее время работы в доме завершены, военные строители заканчивают благоустройство придомовой территории и оборудование детской площадки.

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