Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.05.2021 (00:30)

На территории Российской Федерации Германией в рамках Венского документа 2011 года будет проведено посещение по оценке военного объекта

По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова в период с 25 по 27 мая 2021 г. на территории Российской Федерации в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности Германией будет проведено посещение по оценке военного объекта.

В качестве объекта посещения Германией определен 108 десантно-штурмовой полк Воздушно-десантных войск, дислоцированный в г. Новороссийск Краснодарского края.

Целью посещение является проверка предоставленной ранее российской стороной информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружений и военной техники данного полка.

Инспекторам будут предоставлены предусмотренный положениями Венского документа брифинг, содержащий информацию о полке, а также возможность увидеть в ходе посещения личный состав и основные системы вооружений и военной техники полка.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Швейцария проведет в Воронежской и Белгородской областях военную инспекцию в рамках Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности

Метки:
Управление Минобороны России по контролю за выполнением договоров (Национальный центр по уменьшению ядерной опасности)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false