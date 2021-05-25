25.05.2021 (00:30)

На территории Российской Федерации Германией в рамках Венского документа 2011 года будет проведено посещение по оценке военного объекта

По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова в период с 25 по 27 мая 2021 г. на территории Российской Федерации в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности Германией будет проведено посещение по оценке военного объекта.

В качестве объекта посещения Германией определен 108 десантно-штурмовой полк Воздушно-десантных войск, дислоцированный в г. Новороссийск Краснодарского края.

Целью посещение является проверка предоставленной ранее российской стороной информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружений и военной техники данного полка.

Инспекторам будут предоставлены предусмотренный положениями Венского документа брифинг, содержащий информацию о полке, а также возможность увидеть в ходе посещения личный состав и основные системы вооружений и военной техники полка.

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