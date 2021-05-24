24.05.2021 (23:15)

В Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении прошел плановый смотр готовности частей к новому периоду обучения

В рамках подготовки частей и подразделений Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения и оценки готовности управления соединения, подчиненного личного состава к новому - летнему периоду обучения, проведен строевой смотр.

В ходе проведения строевого смотра, в котором приняло участие 100% личного состава, особое внимание уделялось готовности военнослужащих к выполнению учебно-боевых задач, укомплектованность подразделений согласно штата, готовность вооружения и экипировки.

Так же в ходе проведения смотра уделялось внимание готовности маскировочных костюмов, общевойсковых защитных комплектов к эксплуатации в летних условиях, проверено летнее имущество и обмундирование.

Смотры готовности в гвардейском соединении носят плановый характер и проводятся согласно плана боевой подготовки.

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