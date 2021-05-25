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25.05.2021 (01:30)

Военнослужащие Энгельсского соединения Дальней авиации сдают итоговую проверку по физической подготовленности

В Калужской, Мурманской и Саратовской областях началась сдача физической подготовленности военнослужащих всех категорий за зимний период обучения. 

Данные мероприятия проходят под руководством помощника командира по физической подготовке гвардии подполковника Алексея Макеева.

В ходе проведения контрольных мероприятий личный состав в зависимости от возрастных групп выполняют различные физические упражнения, направленные на определение уровня их физической подготовленности в быстроте, силе и выносливости, в частности бег на 60, 100 метров, челночный бег 10х10, плавание на 100 метров.

Оцениваются силовые физические возможности военнослужащих в подтягивании на перекладине, сгибании-разгибании рук в упоре, подъеме переворотом.

Кроме того, в ходе контрольной проверки принимаются зачеты в выполнении нормативов в жиме штанги лежа и толчке 24-килограмовых гирь.

Для определения выносливости проводится кросс на 1 и 3 километра. Сдача итоговой проверки проводится на стадионе, спортивном зале и площадке.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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