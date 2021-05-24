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24.05.2021 (23:00)

Участники конкурса «Десантный взвод» посетили Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь в г. Костроме

Участники Всеармейского этапа Международного конкурса среди подразделений Воздушно-десантный войск «Десантный взвод», проводимого в рамках Армейских международных игр «АРМИ-2021», ознакомились с достопримечательностями и историей города Костромы.

Военнослужащие посетили Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь - одно из самых красивых исторических мест и архитектурных памятников города, который расположен стрелке между Волгой и рекой Костромой.

Участники команд смогли посетить древние храмы и приложиться к иконам монастыря.

Десантники приняли участие в экскурсии, где каждый участник познавательной прогулки подчерпнул для себя много нового об истории своей страны, развитии древнего зодчества и искусства.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Командование Воздушно-десантных войск
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