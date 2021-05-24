24.05.2021 (22:45)

Оперативно-специальный сбор с руководящим составом войск РХБЗ Вооруженных Сил Российской Федерации пройдет в Саратовской области

В Саратовской области на базе мобильного соединения под руководством начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова проходит оперативно-специальный сбор с руководящим составом войск РХБЗ.

В сборе принимают участие начальники войск РХБЗ видов и родов ВС РФ, военных округов, Северного флота, армий, руководство Военной академии РХБ защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, командиры соединений, воинских частей и учебного центра непосредственного подчинения.

Проводимые мероприятия в ходе сбора направлены на внедрение в боевую подготовку подразделений РХБЗ основных положений новых уставных документов. Участники сбора обсудят вопросы развития и направления наращивания боевого потенциала войск, направления развития вооружения и средств РХБ защиты, вопросы организации повседневной деятельности войск.

В практической части сбора участники рассмотрят порядок организации проведения занятий по боевой подготовке на учебно-материальной базе. Будут проведены показные занятия по организации и порядку проведения огневой подготовке из стрелкового оружия, реактивных пехотных огнемётов, тяжелых огнеметных систем «ТОС-1А» и вождению боевых и специальных машин и др. Кроме того будет проведена военно-историческая конференция, где будут обсуждены исторические аспекты военно-химического дела.

Кроме того, участники сбора ознакомятся с современными и перспективными машинами РХБ разведки: РХМ-8, РХМ-9, УАЗ-РХБР, КМ-РХБЗ, ПХЛ-2 и МК ПБА. Также участники сбора посетят финальные этапы Всеармейских конкурсов по полевой выучке подразделений тяжелых огнеметных систем «Белое солнце» и специалистов аэрозольного противодействия «Специалист ТДА».

В заключение сбора будут подведены итоги и определены основные задачи в летнем периоде обучения.

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