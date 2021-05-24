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24.05.2021 (22:30)

В Твери стартовал 3 этап ежегодного всеармейского конкурса «Надежный ориентир-2021»

В Твери на базе Военной академии воздушно-космической обороны имени маршала Советского союза Г.К. Жукова стартовал 3 этап ежегодного всеармейского конкурса профессионального мастерства среди лучших специалистов-топографов «Надежный ориентир-2021».

На церемонии открытия присутствовал командный состав академии и представители Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

С напутственными словами к участникам соревнований обратился начальник отдела Военно-топографического управления полковник Александр Калинов. «Отличительной особенностью военных топографов всегда была точность и своевременность предоставления данных. Уверен, что в ходе конкурса вы будете придерживаться именно этих постулатов», – отметил Александр Калинов.

Нынешний формат конкурса отличается от предыдущих лет и ориентирован на подготовку топографов к конкуру «Меридиан», который впервые состоится в рамках «АрМИ-2021». Победители и призеры «Надежного ориентира» будут представлять российские Вооруженные силы на международных армейских играх.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ
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