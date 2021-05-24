24.05.2021 (22:15)
В Подмосковье состоялась торжественная церемония открытия конкурса «Специальный район»
На базе учебного центра войск радиационной, химической и биологической защиты состоялось открытие 4-го Всеармейского конкурса на лучший расчет специальной обработки войск радиационной, химической и биологической защиты «Специальный район».
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется управлением начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации.
Конкурс включает в себя 4 этапа:
- первый этап – «Теоретическая квалификация»;
- второй этап – «Практическая квалификация (общевойсковая подготовка)»;
- третий этап – «Практическая квалификация (специальная подготовка)»;
- четвертый этап - «Эстафета».
В конкурсе примут участие 10 команд от видов и родов ВС РФ, военных округов, 12 ГУ МО РФ и непосредственного подчинения Начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации.
Торжественная церемония закрытия конкурса будет проходить 29 мая 2021 года.