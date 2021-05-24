24.05.2021 (22:00)
В Вооруженных Силах стартовал конкурс «Лучший дознаватель Вооруженных Сил Российской Федерации»
Сегодня в Вооруженных Силах Российской Федерации стартовал конкурс профессионального мастерства «Лучший дознаватель Вооруженных Сил Российской Федерации». В соответствии с приказом Министра обороны конкурс будет проводиться ежегодно в два этапа.
В Центральном Доме Российской Армии состоялась торжественная церемония открытия первого этапа конкурса среди офицеров – дознавателей органов военной полиции, непосредственно подчиненных начальнику Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации.
В течение пяти дней офицерам – дознавателям предстоит продемонстрировать свое профессиональное мастерство, физическую подготовленность и готовность выполнять задачи по предназначению в быстроменяющейся обстановке.
Победители и призеры первого этапа примут участие во всеармейском этапе конкурса, который состоится в ноябре этого года.