Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.05.2021 (22:00)

В Вооруженных Силах стартовал конкурс «Лучший дознаватель Вооруженных Сил Российской Федерации»

Сегодня в Вооруженных Силах Российской Федерации стартовал конкурс профессионального мастерства «Лучший дознаватель Вооруженных Сил Российской Федерации». В соответствии с приказом Министра обороны конкурс будет проводиться ежегодно в два этапа.

В Центральном Доме Российской Армии состоялась торжественная церемония открытия первого этапа конкурса среди офицеров – дознавателей органов военной полиции, непосредственно подчиненных начальнику Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации.

В течение пяти дней офицерам – дознавателям предстоит продемонстрировать свое профессиональное мастерство, физическую подготовленность и готовность выполнять задачи по предназначению в быстроменяющейся обстановке.

Победители и призеры первого этапа примут участие во всеармейском этапе конкурса, который состоится в ноябре этого года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Военная полиция ВВО обеспечивает поддержание правопорядка на транспортных узлах Бурятии в период проведения весеннего призыва
На майских праздниках в Сочи военные полицейские ЮВО обеспечили безопасность более 10 масштабных мероприятий
Во Владикавказе в учебном центре военной полиции завершилась сдача контрольной комплексной проверки
Военнослужащие Главного управления военной полиции поздравили ветерана Великой Отечественной войны

Метки:
Военная полиция , Главное управление военной полиции Минобороны России
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false