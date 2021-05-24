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24.05.2021 (21:45)

Лётчики ВТА отработали действия по тушению природного пожара

В Тверской области на аэродроме Мигалово экипажи военно-транспортной авиации провели практические тренировки по тушению условного природного пожара.

Непосредственно в воздухе лётчики получали координаты, обозначающие очаг возгорания и выполняли сброс воды с высоты 100 метров.

Предварительно задействованные в полетах самолеты Ил-76 были оборудованы выливным авиационным прибором ВАП-2, вмещающим в себя 42 тонны воды. Экипаж ВТА прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.

Всего в мероприятии было задействовано более 10 экипажей военно-транспортной авиации.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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