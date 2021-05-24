24.05.2021 (21:15)

В Саратовской области определяют лучших артиллеристов Минобороны России

В Саратовской области определяют лучших артиллеристов Минобороны, которые представят Россию на международном этапе Армейских игр в Республике Казахстан.

На полигоне Широкий Карамыш стартовал Всеармейский этап конкурса Армейских международных игр «Мастера артиллерийского огня». В торжественной церемонии открытия приняли участие начальник Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, представители правительства Саратовской области, юнармейцы, жители региона и участники соревнований, представляющие Центральный, Западный, Южный, Восточный военные округа, Северный Флот, Воздушно-десантные войска, Михайловскую артиллерийскую академию и 631 учебный центр боевого применения артиллерии.

После открытия военнослужащие вышли на трассу, где посоревновались в первом этапе соревнований – индивидуальной гонке. В ходе соревнований расчеты 120-мм минометных комплексов 2С12А «Сани» в дневное и ночное время поражают мишени, расположенные на дистанциях до 1500 метров, имитирующих живую силу условного противника. Преодолевают трассу с препятствиями на автомобилях Урал-43206, выполняют стрельбу из гранатометов РПГ-7, пулеметов ПКТ и автоматов АК-74.

В состязаниях среди минометных расчетов принимают участие около 200 военнослужащих, задействовано более 30 единиц специальной военной техники.

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