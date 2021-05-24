24.05.2021 (21:00)

Юнармейцы Амурской области прыгнули с парашютом в честь пятилетия Движения

На аэродроме «Тамбовка» парашютная группа юнармейцев Благовещенска совершила свои первые самостоятельные прыжки. Подняться в небо рискнули 15 активистов юнармейского движения в возрасте от 15 до 17 лет. Десантирование ребята посвятили грядущему юбилею Движения (авт. 28 мая 2021 г. исполняется пять лет).

По словам руководителя военно-патриотического клуба «Форсаж», где проходят обучение ребята, в прошлом военного летчика Александра Сальцова, большая часть юных спортсменов – девочки, которые ни в чем не уступают мальчишкам.

«Прежде чем совершить свой первый прыжок, юнармейцы прошли серьезный обучающий курс. Как теорию – парашютную и летную подготовку, так и практику – на тренажерах. База нужна для того, чтобы довести действия до автоматизма. И только, когда все работает на уровне мышечной памяти, подростки могут покорять небо. Стоит отметить, что пилот без парашютной подготовки к штурвалу не допускается. А многие из обучающихся хотят овладеть и навыками пилотирования», - отметил он.

16-летняя Александра Рудько уже «налетала» около 20 часов. У девушки за плечами три прыжка с парашютом. Именно Александра в качестве второго пилота управляла АН-2, с которого десантировались ее товарищи по юнармейскому братству.

«Чувствую себя в своей стихии. Сначала попробовала из интереса, а потом поняла, что хочу поступить в профильный ВУЗ и связать свою судьбу с авиацией. Никто и ничто не сравнится с ощущением волнения и всплеском адреналина», - пояснила Рудько.

Чтобы совершить первые прыжки, юнармейцы поднялись на высоту 800 метров. Признаются, страха как такового не было. Был барьер, когда нужно сделать шаг в открытое небо.

«Конечно волновалась, зато потом, когда смогла преодолеть свой внутренний дискомфорт, испытала непередаваемые эмоции. Это возможность в первую очередь доказать самой себе, что я смогу», – поделилась впечатлениями юнармеец Евгения Николаева.

Поступок ребят мотивировал даже взрослых, рассказал ИО начальника Регионального штаба Амурской области Сергей Богданов.

«Кто-то вышивает, кто-то увлекается моделированием, а юнармейцы Амурской области выбирают парашютный спорт. Родители, видя, как их дети смело садятся в самолет, тоже решаются попробовать свои силы в прыжках с парашютом. Это тот случай, когда юнармейцы становятся примером для старших», – добавил он.

С мая у юных патриотов начинается интенсивная практика. Почти полгода, вплоть до октября ребята будут оттачивать полученные навыки. Кто-то в качестве второго пилота, кто-то в прыжках с парашютом.

«Инструкторы, работающие с юнармейцами, передают им не только знания и опыт, а любовь к небу. Многие из ребят, как показывает практика, начинают заниматься из интереса, а потом их затягивает настолько, что они решают связать свою жизнь с гражданской или военной авиацией. А навыки в технике пилотирования, безусловно, будут бонусом при поступлении в учебное заведение» – подчеркнул начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ», трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 800 тысяч участников – самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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