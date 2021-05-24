Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.05.2021 (20:45)

Студентам Астраханского государственного университета вручили членские билеты ДОСААФ

На днях региональное отделение ДОСААФ Астраханской области принимало гостей – студентов Астраханского государственного университета, для которых организовало турнир по стрельбе из пневматической винтовки.

Юноши и девушки в тире продемонстрировали хорошие результаты. Лучшим стрелкам в награду главный специалист регионального отделения ДОСААФ Александр Минаев вручил дипломы.

Гостей познакомили с работой секции подводного плавания и дайвинга, провели беседу о подготовке водителей и пригласили пройти обучение на водительскую специальность. Студенты увидели экспозицию находок поисковиков, попробовали себя в обращении с автоматом Калашникова.

В завершении экскурсии председатель регионального отделения ДОСААФ подробно рассказал о деятельности оборонной организации, её целях и задачах, и предложил гостям вступить в члены оборонного общества страны. Более половины студентов написали заявления, и им были вручены членские билеты ДОСААФ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Структурные подразделения ДОСААФ Липецкой области организуют сборы десятиклассников
В Тульской области совершили свой первый прыжок курсанты ДОСААФ и юнармейцы
В Брянской области выпускникам школы ДОСААФ вручили права у памятника воинам-водителям
Тобольские представители ДОСААФ приняли участие в автопробеге «Нам дороги эти позабыть нельзя»

Метки:
ДОСААФ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false